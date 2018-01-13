РИАМО - 13 янв. Несколько человек пострадали при пожаре в квартире в 1-ом Тушинском проезде на северо-западе Москвы минувшей ночью, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

Как уточняется в материале, в 1:52 поступило сообщение о возгорании на 1-ом Тушинском проезде, дом 3. По данному адресу происходило загорание личных вещей и мебели в одной из квартир на девятом этаже жилого дома на общей площади около 35 квадратных метров.

«Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных в 2:16 пожар был ликвидирован. В ходе тушения с вышележащих этажей было спасено пять человек, еще три человека были выведены в целях безопасности. К сожалению, в результате пожара есть пострадавшие», - говорится в сообщении.