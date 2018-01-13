РИАМО - 13 янв. Тринадцать возгораний зарегистрировано в Подмосковье за прошедшие сутки, для их тушения привлекли порядка 120 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области в субботу.

«Количество пожаров – 13. Спасенных нет. От Главного управления МЧС России по Московской области на техногенные пожары привлекались 116 человек и 33 единицы техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали десять раз, при этом были спасены 12 человек. Происшествий на водных объектах и в сфере ЖКХ не зарегистрировано.