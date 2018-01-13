РИАМО - 13 янв. Облачная и теплая погода с небольшими осадками в виде снега ожидается на территории Москвы и Подмосковья в субботу, температура воздуха днем может опуститься до минус 12 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Москва и Подмосковье останутся под влиянием антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет слабый снег. <…> Максимальная температура воздуха в Москве от минус 8 до минус 6 градусов, по области от минус 2 до минус 7», - говорится в сообщении.

Как добавляется на сайте, cреднесуточная температура будет выше нормы на 1-2 градуса. Слабый ветер будет дуть со скоростью менее 5 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 768 миллиметров ртутного столба.

«При высоком атмосферном давлении особенно трудно придется людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, вегето-сосудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга, перенесшим инфаркт или инсульт. У них возможны скачки артериального давления, головные и сердечные боли. Даже вполне здоровые люди могут испытывать головокружение, нарушение сна, шум в ушах», - предупреждают синоптики.

В этот день специалисты рекомендуют снизить физические и умственные нагрузки, больше отдыхать, правильно питаться, а в случае необходимости обращаться к врачу.