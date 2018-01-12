РИАМО - 12 янв. Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова прокомментировала проведение школьного референдума в регионе и обратила внимание на важность пересмотра домашних заданий для учащихся, говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена.

В Московской области в день выборов президента России 18 марта 2018 года проведут школьный референдум, связанный с выбором пятидневной или шестидневной недели обучения. Голосование пройдет в электронном формате с использованием системы блокчейн.

«Уверена, что большинство детей проголосуют за пятидневку. Они очень перегружены и нуждаются в полноценном отдыхе. Но при сокращении учебной недели перед администрациями школ сразу же встанет вопрос о том, как распределить и без того сумасшедшую школьную нагрузку так, чтобы дети и учителя к пятнице не валились с ног», — сказала Мишонова.

Она также поделилась мнением, что в рамках школьного референдума стоит еще спросить детей о том, сколько уроков надо задавать на дом, чтобы хватало времени на подготовку.

«Современные школьники из-за большого объема «домашки» вынуждены расставлять для себя приоритеты: что нужно выучить хорошо, а к чему подойти формально», — отметила Мишонова.

Она выразила убежденность в том, что для повышения качества образования и сохранения здоровья будущего поколения количество изучаемых предметов и объем домашних заданий необходимо пересмотреть.