РИАМО - 12 янв. Очередные культурно-массовые мероприятия зимнего фестиваля «Выходи гулять» пройдут в подмосковных Люберцах на предстоящих выходных, горожанам покажут театрализованное интерактивное представление, попросят отгадать «ледяные загадки», также проведут квест для молодежи и различные мастер-классы, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В эти выходные 13.01.2018 и 14.01.2018 в городском округе Люберцы будут продолжены культурно-массовые мероприятия в рамках фестиваля «Выходи гулять». Для жителей и гостей округа подготовлена разнообразная развлекательная программа», - говорится в сообщении.

В частности, 13 января основные мероприятия фестиваля пройдут на благоустроенной в 2017 году территории в рамках реализации федерального проекта «Формирование современной городской среды» в Центральном парке культуры и отдыха, где с 11:00 будут работать аттракционы, с 12:00 анимационная программа, в 14:00 состоится театрализованное представление «Таинственный ларец», а в парке «Наташинские пруды» в 12:00 начнется концертно-развлекательная программа.

Кроме того, в Краскове на улице перед Красковским культурным центром в 11:30 начнется дискотека для детей, в 12:00 интеллектуальная игра «Ледяные загадки». В Малаховке в 11:00 в местном парке культуры и отдыха пройдет «Зимний квадромотофестиваль», а в Октябрьском в 20:00 на стадионе «Балятино» пройдет занимательный квест для молодежи на тему «Святочных гаданий».

В Центральном парке культуры и отдыха 14 января в 12:00 пройдет фольклорная концертная программа, в ПКиО «Наташинские пруды» с 12:00 начнется концертно-развлекательная программа, а в Краскове на улице Карла Маркса (сквер Победы) в 14:00 пройдет мастер-класс по изобразительному искусству, где все желающие на большом листе смогут изобразить свои рисунки по новогодней тематике.

Также в Октябрьском на стадионе «Балятино» в 10:00 состоится мастер-класс по скандинавской борьбе, а в Малаховке в 14:00 на улице перед КДЦ «Союз» пройдет развлекательная программа «Старый добрый Новый год».

Ранее глава Люберец Владимир Ружицкий сообщал, что в городском округе до 10 апреля в местах массового отдыха горожан будет проходить зимний фестиваль «Выходи гулять».

Зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять» в рамках федерального проекта в Московской области стартовал в конце декабря 2017 года. Этот фестиваль подразумевает такие мероприятия, как спортивные игры и состязания, викторины, гуляния и многие другие форматы. Часть мероприятий будет посвящена празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Всего проведут более 130 массовых мероприятий. Завершится фестиваль в марте 2018 года.