РИАМО - 12 янв. Басманный суд Москвы назначил рассмотрение ходатайства о продлении домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова на 16 января, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

«Рассмотрение ходатайств следственных органов о продлении домашнего ареста в отношении обвиняемых Серебренникова и Итина, стражи в отношении обвиняемого Малобродского сроком на 3 месяца, то есть до 19 апреля 2018 года, назначено на 12:00 16 января 2018 года», - сказал собеседник агентства.

Художественного руководителя «Гоголь-центра» и создателя «Седьмой студии» Серебренникова задержали 22 августа 2017 года по подозрению в организации хищения не менее чем 68 миллионов рублей, выделенных под проект «Платформа» в 2011-2014 годах.

Обвиняемыми по делу проходят также сотрудники «Седьмой студии» Алексей Малобродский, Нина Масляева и Юрий Итин.