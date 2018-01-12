РИАМО - 12 янв. Муниципальное предприятие «Управляющая компания города Звенигород» заплатит 240 тысяч рублей из-за того, что просрочило оплату штрафов, наложенных Госжилинспекцией Подмосковья, сообщается на сайте ведомства.

Административные наказания были наложены за нарушения в содержании многоквартирных домов в Звенигороде. По шести постановлениям надзорного ведомства муниципальная управляющая организация обязана была выплатить 120 тысяч рублей.

«Кодекс об административных правонарушениях определяет, что штраф должен быть уплачен в течение 60 дней. УК из Звенигорода с оплатой штрафов не поспешила. В таких случаях закон предусматривает удвоение штрафа», — сказал главный государственный жилищный инспектор Московской области Вадим Соков.

Протоколы о нарушении сроков оплаты штрафов Госжилинспекция передала в мировой суд. По решению инстанции УК заплатит в подмосковную казну 240 тысяч рублей.