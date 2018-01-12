РИАМО - 12 янв. Свыше 400 жителей столицы обратились в сервисные центры «Московский транспорт» по вопросам парковочного пространства в праздничные дни, сообщается на сайте городского паркинга.

«В новогодние праздники сервисные центры «Московский транспорт» работали ежедневно, кроме 1 и 7 января. За эти дни в центры обратились порядка полутора тысячи человек, из которых более 400 (31%) интересовали вопросы, касающиеся московского парковочного пространства», — говорится в сообщении.

Московские автомобилисты интересуются способами оплаты парковки, возможностями мобильного приложения «Парковки Москвы». Кроме того, горожане консультируются по вопросам оформления резидентных и инвалидных парковочных разрешений, записываются на прием в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», задают общие вопросы по работе парковок. Среднее время ожидания в очереди в новогодние праздники составило одну минуту, время обслуживания – 7-8 минут.

В Москве действуют два сервисных центра «Московский транспорт», где можно получить ответы на все интересующие вопросы по работе транспортного комплекса столицы. Адреса приема: улица Старая Басманная, дом 20, корпус 1, и улица 1905 года, дом 25. Режим работы: ежедневно, с 8:00 до 20:00.