РИАМО - 12 янв. В центре Москвы автомобиль совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, пострадавшая госпитализирована, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы столичного управления ГИБДД ГУ МВД России.

«В районе дома 66 на улице Большая Переяславская водитель совершил наезд на автомобиле Subaru на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшая была госпитализирована.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются, заключил представитель пресс-службы.