РИАМО - 12 янв. Свыше 840 различных объектов привели в порядок в подмосковных Химках за 2017 год по предписаниям, выданным инспекторами Госадмтехнадзора Московской области, сообщила в пятницу начальник надзорно-контрольного ведомства Татьяна Витушева.

«В 2017 году на территории городского округа Химки инспекторы Госадмтехнадзора добились устранения различных нарушений чистоты и порядка более чем на 840 различных объектах. Помимо ежедневной надзорной деятельности, инспекторам удалось решить ряд действительно проблемных вопросов в разных сферах благоустройства», - сказала Витушева.

Она пояснила, что благодаря инспекторам в Химках ликвидировано более 388 кубометров мусорных скоплений. В указанных инспекторами местах установлены камеры видеонаблюдения, после чего сброс мусора прекратился. В микрорайонах Клязьма и Фирсановка в местах массового сброса бытовых отходов после неоднократных вмешательств Госадмтехнадзора были установлены новые контейнерные площадки. За период спецоперации «Засада» инспекторы предотвратили сброс мусора объемом более 35 кубометров.

Также, по ее словам, в 2017 году в Химках привели в порядок 53 детские площадки, пять старых площадок демонтировали для дальнейшей установки новых, помимо этого, демонтировали более 300 жестких подвесов, а также более 70 опасных малых архитектурных форм на детских игровых площадках, проверили благоустройство 55 дворов по программе губернатора.

Как уточнила Витушева, в том числе, в городском округе привели в порядок фасады 12 капстроений, демонтировали 15 некапитальных зданий, хозяева которых не пожелали оформить должным образом документацию. В результате работы территория около 400 квадратных метров была приведена в порядок и благоустроена. В микрорайоне Новые Химки демонтировано 20 гаражей, на их месте обустроена парковочная зона для автомобилей.

Кроме того, инспекторами было возбуждено 86 дел об административных правонарушениях в отношении сетевого магазина «Дикси». Благодаря эффективной работе инспекторов территориального отдела с мировыми судьями по всем делам было вынесено решение в пользу Госадмтехнадзора Московской области, в результате в бюджет региона поступило более 4 миллионов рублей.

По словам Витушевой, в связи с появлением программы «Народный инспектор» активными жителями городского округа в территориальный отдел было направлено более 600 обращений по факту размещения транспортных средств на участках с зелеными насаждениями. Все обращения рассмотрены в установленные сроки, приняты меры административного воздействия.

Кроме того, с начала года было вручено свыше 3 тысяч листовок, где разъяснены требования и нормы за нарушение законодательства региона по соблюдению чистоты и порядка. Также по обращениям жителей Химок в теротдел №6 в парке «Дубки» было удалено более 200 аварийных деревьев. В микрорайоне Подрезково по выданному инспекторами предписанию устранена опасность падения аварийного кирпичного забора на пешеходную зону, уточнила начальник Госадмтехнадзора.

По ее словам, в летнее время за парковку на газонах в Химках привлекли к административной ответственности 423 «автохама». Также проводились работы по освобождению парковочного пространства, на улицах городского округа таким образом было удалено около 30 различных самовольно установленных парковочных конструкций. Дополнительные парковки появились на улицах Горшина, Марии Рубцовой, а также на Юбилейном проспекте.

Витушева добавила, что в рамках надзорной деятельности совместно с администрацией городского округа было демонтировано более 5 тысяч рекламно-информационных конструкций.