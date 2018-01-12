РИАМО - 12 янв. В доме в подмосковном Орехово-Зуеве произошел пожар, пострадали люди, на данный момент на месте происшествия ликвидировали открытое горение, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 17:32 12 января в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в здании по адресу: Московская область, Орехово-Зуево, проезд Красина, дом 9. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

На данный момент спасатели смогли ликвидировать открытое горение.

На пожаре работают 25 человек и восемь единиц техники, в том числе от МЧС 13 человек и четыре единицы техники.