РИАМО - 12 янв. Представляющая Германию пара Алена Савченко и Бруно Массо не будет выступать на чемпионате Европы по фигурному катанию в российской столице из-за подготовки к Олимпийским играм-2018, сообщает в пятницу ТАСС.

«Команда фигуристов заметила, что не все технические элементы отработаны на должном уровне, поэтому они хотят потратить время на подготовку к Олимпиаде», - говорится в сообщении.

Савченко и Массо являются победителями финала Гран-при нынешнего сезона и серебряными призерами чемпионата мира-2017. Савченко ранее стала пятикратной чемпионкой мира и двукратным призером Олимпийских игр в паре с Робином Шолковы.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Москве на льду Дворца спорта «Мегаспорт» с 15 по 21 января 2018 года. В соревновании примут участие 172 спортсмена из 35 стран Европы.