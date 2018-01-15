РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 15 янв. Схему дорожного движения в микрорайоне Южный Котельников изменят с понедельника, такие меры помогут ликвидировать стихийную парковку и позволят спецтранспорту беспрепятственно проезжать по улице, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«По просьбе активистов микрорайона Южный для удобства жителей разработали концепцию новой схемы организации движения и парковки автомобилей, она будет действовать с 15 января. Постарались максимально учесть их пожелания. Все знаки будут установлены в соответствии с правилами дорожного движения», – говорится в сообщении.

Планируется установка железобетонного ограждения треугольной формы и знаков «Регулируемая парковка» у дома №5 в микрорайоне Южный с целью предотвратить стихийную парковку таксистов, на которую поступают многочисленные жалобы от жителей. Знаки «Остановка запрещена» перенесут вглубь микрорайона Южный с целью увеличения зоны действия знаков. По просьбе жителей, возле дома №5 у первого подъезда, где организован съезд, установят искусственную дорожную неровность.

С понедельника парковку организуют с одной стороны с установкой знаков «Остановка запрещена» с 9:00 до 19:00. Ограничение по времени вводится для того, чтобы коммунальные службы могли тщательнее убирать данную территорию без помех, которые создают припаркованные автомобили. На внутридворовых территориях будет одностороннее движение для беспрепятственного проезда карет скорой помощи, пожарных машин, а также другой спецтехники. Ранее проезду машин специальных служб мешал встречный поток автомобилей.