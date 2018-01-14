РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 янв. В поселении Малаховка подмосковных Люберец в воскресенье пройдет новогоднее представление «Старый добрый Новый год», сообщается в Instagram-аккаунте культурно-досугового центра «Союз».

«Четырнадцатого января в 14:00 приглашаем всех в КДЦ «Союз» поселения Малаховка Люберец на новогоднее представление «Старый добрый Новый год». Вас ждет много веселых игр, песен и танцев, и, конечно, отличное настроение», – говорится в сообщении.

Представление пройдет по адресу: городской округ Люберцы, поселение Малаховка, улица Шоссейная, дом №2.