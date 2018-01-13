РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 янв. В поселении Томилино Люберец в субботу пройдет первый этап автомобильных соревнований по скоростному маневрированию на Кубок главы городского округа, сообщается на странице спортивно-технического клуба (СТК) «Люберцы» в Instagram.

«После небольшой передышки в честь новогодних праздников СТК «Люберцы» приглашает на открытие сезона 2018 года по скоростному автоманеврированию. Мы ждем абсолютно всех желающих, как новичков, так и профессионалов. Первым мероприятием будет Кубок главы городского округа Люберцы по скоростному автоманеврированию, который состоится в два этапа – 13 и 20 января», – говорится в сообщении.

Всем пилотам нужно записаться по адресу: https://vk.com/topic-64258223_36754349. Стоимость участия одного пилота в одном этапе – 500 рублей. Вход для зрителей бесплатный. Соревнования пройдут по адресу: Люберцы, поселение Томилино, 1 километр Рязанского шоссе, на территории котельной №2. Также можно ввести в навигаторе «СТК «Люберцы»».

Соревнования проводятся при поддержке администрации городского округа. По всем вопросам можно писать по адресу: https://vk.com/garyyyk или в WhatsAPP по номеру: 8(926)357-74-48, Игорь.