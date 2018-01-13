РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 янв. Спортсмены мини-футбольного клуба «Спартак» в субботу проведут встречу с «Динамо» во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах.

Матч 14 тура Высшей Лиги первенства России по мини-футболу пройдет в Люберцах в субботу, начало в 17:00. На своей домашней арене московский «Спартак» встретится с подмосковным «Динамо».

По итогам 13 туров «Спартак» занимает первую строчку в турнирной таблице, у клуба 31 очко. У соперника «МФК «Динамо» 10 очков, команда находится на 10 строчке.

Приглашаются все желающие поддержать «красно-белых». Вход свободный.