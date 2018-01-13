РИАМО - 13 янв. В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» в субботу москвичи могут отпраздновать Старый Новый год на музыкальной вечеринке на катке Ледового театра.

В субботу посетителей фестивальной площадки в Новопушкинском сквере ждут выступления группы «Моя Мишель» а также диджей-сет от обладателя премии Night Life Awards и одного из самых знаменитых диджеев и музыкальных продюсеров России Федора Фомина.

Вечеринка начнется в 21:00 и продлится до 23:00. Вход со своими коньками бесплатный. Также в Ледовом театре работает пункт проката коньков.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал 22 декабря и завершится 14 января. Он проводится уже пятый раз и в этом сезоне посвящен театру.