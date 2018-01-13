РИАМО - 13 янв. В лектории павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ в Москве в рамках зимней образовательной программы пройдут заключительные мероприятия цикла «Умный Новый год на ВДНХ», в субботу зрители увидят выступление проекта «Королев Попова», говорится в сообщении пресс-службы ВДНХ.

«В субботу, 13 января, в 20:00 музыкальный проект «Королев Попова» предложит гостям концертную программу, сочетающую авторские стихи, современную интерпретацию французского шансона и танго. Дуэт поэта и музыканта Вадика Королева и аккордеонистки Евгении Поповой — это гармоничный диалог поэзии и партии аккордеона, который рисует тонкую, личную картину мира и создаст особое настроение в преддверии старого Нового года», - отмечается в сообщении.

В воскресенье, 14 января, в 16:00 состоится просмотр и обсуждение фрагментов советской комедии «Старый Новый год». Москвовед и экскурсовод Татьяна Воронцова расскажет гостям о появлении праздника с противоречивым названием и на примере фильма подробно разберет тонкости торжества: какие блюда было принято подавать, о чем говорить и что прятать под столом.

Зрители также узнают, где именно в Москве снимались сцены фильма, услышат байки о съемках и актерах фильма, вспомнят, какие крылатые фразы он подарил, и попытаются ответить на вопрос, сколько вытечет портвейна из открытого бассейна.

Вход на оба мероприятия свободный.