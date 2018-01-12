РИАМО – 12 янв. Правительство России рассматривает возможность передать в единые многофункциональные центры (МФЦ) функцию приема жалоб на некачественные потребительские товары и плохое оказание услуг на потребительском рынке, сообщает в пятницу Газета.ru.

«Граждане России, возможно, вскоре смогут пожаловаться на некачественные потребительские услуги и товары, включая некачественные продукты питания, в Единые многофункциональные центры (МФЦ), которые сегодня имеются в практически каждом крупном российским городе», - говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение дал премьер-министр России Дмитрий Медведев главе Роспотребнадзора Анне Поповой и министру экономического развития РФ Максиму Орешкину. До 9 февраля они должны разработать порядок работы МФЦ с такими обращениями.

В данный момент граждане могут защитить свои потребительские права двумя способами: обратиться в суд с иском о компенсации морального вреда и вреда здоровья или в Роспотребнадзор, правда, перед этим он должен отправить продавцу или владельцу кафе, где ему попался некачественный продукт, обоснованную претензию в письменном виде.

Согласно действующему законодательству Роспотребнадзор может рассматривать жалобу гражданина не более 30 дней с момента ее официальной регистрации. В исключительных случаях этот срок может быть продлен еще на неделю. При этом даже если обращение отправляли через интернет, то ответ все равно присылают по обычной почте.

По официальным данным Роспотребнадзора по Москве, в 2017 году горожане обращались в ведомство в 1,3 раза чаще, чем в 2016 году, при этом жалобы именно на нарушение прав потребителей поступили примерно от 7,5 тысяч человек.