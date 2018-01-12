РИАМО – 12 янв. Компания «Аэрофлот» планирует в судебном порядке взыскать с супруги футболиста Андрея Аршавина Алисы расходы, понесенные в результате задержки рейса и дополнительного обслуживания самолета в «Шереметьеве», сообщает в пятницу Газета.ru.

«Аэрофлот» понес дополнительные расходы, связанные с повторными процедурами наземного обслуживания воздушного судна. К ним относятся буксировка воздушного судна, предоставление трапа, выгрузка багажа. Еще одной статьей убытков стало перерасходованное топливо. Его стоимость компания также намерена взыскать», — говорится в сообщении.

Шестого января с рейса Москва - Алматы была снята пассажирка бизнес-класса Алиса Аршавина с детьми и сопровождающей их няней за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа. Пассажирка попыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что билет у нее был в эконом, что нарушило условия договора перевозки.

Кроме того, Аршавина отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлету в части требований к безопасности полетов. Помимо этого, один из ее детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение.

За 200 метров до взлетно-посадочной полосы Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что категорически запрещено правилами безопасности. При этом она неоднократно получала предупреждение экипажа о недопустимости подобных действий, а в дальнейшем ей было сделано письменное предписание, однако, пассажирка продолжала игнорировать требования.

Помимо этого, как ранее сообщал «Аэрофлот», Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж.

Ранее в Уголовный кодекс РФ были внесены поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте. С июня 2018 года авиакомпании получат законное право включать в «черные списки» деструктивных пассажиров и в дальнейшем отказывать им в перевозке.