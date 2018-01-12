РИАМО - 12 янв. В связи с реконструкцией инженерных сетей на Платовской улице и Можайском Валу ограничили движение на период до 30 апреля, а на Студенческой улице ограничения введут в период с 10 мая по 30 августа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Из-за реконструкции инженерных сетей с 9 января по 10 марта и с 20 марта по 30 апреля ограничат движение по Платовской улице и улице Можайский Вал от Большой Дорогомиловской до Платовской улицы», — говорится в сообщении.

Помимо этого, с 10 мая по 10 июня и с 18 июля по 30 августа будет ограничено движение на Студенческой улице. Водители не смогут проехать по одной полосе.