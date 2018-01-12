РИАМО - 12 янв. На участках 5-го проезда Марьиной Рощи и Октябрьской улицы в столице до 28 февраля ограничили движение из-за реконструкции инженерных сетей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В связи с продлением сроков реконструкции инженерных сетей с 9 января по 28 февраля ограничено движение в 5-м проезде Марьиной Рощи в районе дома 68 на Октябрьской улице, а также по Октябрьской улице от дома 56, корпуса 1 до дома 69. Кроме того, с 20 января по 28 февраля ограничат движение в 5-м проезде Марьиной Рощи от дома 91, корпуса 2 до дома 91, корпуса 3 на Октябрьской улице», — говорится в сообщении.

Работы будут проводиться поэтапно с частичным закрытием одной полосы.