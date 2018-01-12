РИАМО – 12 янв. Басманный суд Москвы в пятницу отправил водителя автобуса, который въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар», Виктора Тихонова под домашний арест, сообщает ТАСС.

«В удовлетворении ходатайства следствия об избрании в отношении Тихонова меры пресечения в виде содержания под стражей отказать, удовлетворить ходатайство защиты, поддержанное представителем прокуратуры, о заключении Тихонова под домашний арест», - сказал судья Артур Карпов.

Тихонов будет находиться под домашним арестом до 25 февраля. Своим решением суд удовлетворил ходатайство защиты, поддержанное прокурором. Сам обвиняемый просил не лишать его свободы, оставив возможность общаться с двумя малолетними внуками.

По мнению прокурора, заключение Тихонова под стражу чрезмерно, так как ему вменяется преступление средней тяжести, совершенное по неосторожности.

«Прокуратура считает преждевременным заключение Тихонова под стражу до получения результатов комплексной технической экспертизы», — добавил прокурор.

По версии следствия, Тихонов нарушил правила дорожного движения и в результате не справился с управлением. В своих показаниях он заявил о неисправности автобуса.

Авария произошла днем 25 декабря возле станции метро «Славянский бульвар». Рейсовый автобус, следовавший из Сколкова до «Славянского бульвара», въехал в многолюдный подземный переход. Жертвами ДТП стали четыре человека, 10 человек пострадали.

Ранее следствие получило данные, свидетельствующие об исправности автобуса. Тихонов был задержан и ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц).

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