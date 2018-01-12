РИАМО - 12 янв. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и ректор Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского Александр Соколов в пятницу подписали соглашение о сотрудничестве между ведомством и учреждением культуры, говорится в сообщении пресс-службы СКР.

«Соглашение предусматривает взаимодействие сторон по вопросам духовно-нравственного и культурного воспитания граждан России, особенно молодых сотрудников Следственного комитета и учащихся образовательных учреждений ведомства», - говорится в сообщении.

В честь подписания соглашения о сотрудничестве в консерватории состоялся благотворительный концерт для сотрудников СК России, членов их семей, кадет и студентов образовательных учреждений ведомства, на котором музыканты исполнили шедевры русского классического наследия и советской песенной классики.

У Московской консерватории и Следственного комитета общая цель – воспитать и развить в молодежи чувство сопереживания, неравнодушие к человеческому горю, отмечается в материале.

«Во все времена профессия юриста была элитарной, а ее представители – интеллигентными, высокообразованными и эрудированными людьми. Продолжая славные традиции юридического сообщества, Следственный комитет уделяет большое внимание взаимодействию с культурными учреждениями, которые всегда готовы оказать содействие в познании достойных примеров служения Родине, являющихся неотъемлемой частью русской истории и культуры», - подчеркивается в сообщении.

Как отметил Бастрыкин, именно музыка – истинно верный путь для этого, ведь она «отогревает сердца».

По словам ректора Московской консерватории Александра Соколова, продолжая традиции просветительства, уникальный музыкальный коллектив смог сформировать ту среду общения, основанную на лучших достижениях российской культуры, к которой смогут приобщиться и сотрудники Следственного комитета.

«Говоря о дальнейшем сотрудничестве, Александр Соколов особо отметил, что заключенное между СК России и консерваторией соглашение станет заметной страницей в биографии консерватории», - добавляется в сообщении.

Такого рода взаимодействие создаст условия для познания связи современного поколения с великой русской историей и культурой, развития правосознания, повышения уровня гражданской ответственности сотрудников ведомства и консерватории, кадет и студентов образовательных учреждений СК России.