РИАМО - 12 янв. Неизвестные сожгли автомобиль в Беринговом переулке в Москве, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы столичного управления МВД России.

«Вечером 11 января во дворе жилого дома №3 в Беринговом проезде произошло возгорание автомобиля. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества», - сказал собеседник агентства.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в полицию обратился риелтор-москвич, который сообщил, что во дворе дома в Беринговом проезде неизвестный совершил поджог автомобиля Lexus LX 570. На месте происшествия также обнаружили подозрительный предмет, имеющий признаки взрывного устройства, его направили на исследование. Также проводилась частичная эвакуация двух домов в Беринговом проезде, всего был эвакуирован 101 человек.