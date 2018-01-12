РИАМО - 12 янв. Депутаты Московской городской думы в весеннюю сессию вернутся к обсуждению правового регулирования использования гироскутеров и законодательному решению вопросов, связанных с организацией квестов, сообщается на сайте столичного парламента.

«В весеннюю сессию мы планируем вернуться к обсуждению актуальных проблем, по которым провели круглые столы в Мосгордуме в конце прошлого года. Во-первых, речь идет о законодательном регулировании использования самобалансирующихся электрических транспортных средств: гироскутеров, сегвеев, моноколес и других. Сейчас мы прорабатываем предложения по внесению изменений в правила дорожного движения», - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он добавил, что также профильные комиссии думы продолжат работу по подготовке изменений в законодательство, направленных на регулирование вопросов страхования и лицензирования деятельности по организации квестов с участием несовершеннолетних.

«В-третьих, у нас есть ряд предложений по внесению изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в части установления ответственности за пособничество в организации незаконной миграции», - отметил парламентарий.

Также остается на повестке вопрос введения правил содержания потенциально опасных собак и диких животных в городе.

«Сейчас в Государственной Думе РФ рассматриваются аналогичные законопроекты, которые должны будут отрегулировать эту проблему на федеральном уровне. Мы решили дождаться их принятия, а уже после этого вернуться к рассмотрению региональных законопроектов», - добавил Шапошников.

Кроме этого, депутаты городского парламента продолжат работу над законопроектом, который касается вейпинга - регулирования оборота и потребления устройств, имитирующих курение, и испарительных смесей. После этого планируется направить обращение в Государственную Думу с предложением принять документ в первом чтении с его последующей доработкой.