РИАМО - 12 янв. Услугу по содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников теперь можно получить не выходя из дома, она доступна на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

«Данная услуга предоставляется в электронном виде посредством портала. Сама возможность получения наших услуг через портал упрощает процедуру обращения в органы социальной защиты. Нет никаких очередей, и подать заявление можно в удобное для граждан время. Достаточно просто зайти на портал и выбрать необходимую услугу», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Чтобы найти услугу на портале, нужно пройти по ссылке.