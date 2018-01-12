РИАМО - 12 янв. Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего молодого человека, которого обвиняют в сексуальной связи с несовершеннолетней, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Она пояснила, что молодому человеку предъявлено обвинение по части 1 статьи 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).

«После обращения матери девочки в следственные органы Главного следственного управления было незамедлительно возбуждено уголовное дело и установлено местонахождение молодого человека. Во время проведения следственных действий он признал вину», - сказала Иванова.

По версии следствия, в ноябре 2017 года при неоднократных личных встречах обвиняемый, заведомо зная, что несовершеннолетняя не достигла шестнадцатилетнего возраста, с согласия последней вступал с ней в половые отношения, пояснила представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве.

По ее словам, по уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

«В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается», - заключила Иванова.

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