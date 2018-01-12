РИАМО - 12 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с полуфиналистами Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» в Центральном федеральном округе, в мероприятии приняли участие конкурсанты из Подмосковья и из других регионов ЦФО, заинтересованные в трудоустройстве на территории Московской области.

«У нас второй бюджет в стране после Москвы, и, если мы имеем большой потенциал, то у нас должна быть идеология лидерства. Этот максимализм, этот настрой позволяют нам кардинально изменить ситуацию во всех сферах жизни. Это касается и состояния подъездов, благоустройства территорий, качества воды, уровня школ и детских садов, здравоохранения», - отметил Воробьев.

Он подчеркнул, что в Подмосковье ищут руководителей, которые могут стать новыми лидерами.

«Если вы хотите влиться в нашу команду, добро пожаловать. Если вы хотите вырасти, то лучше, чем Подмосковье, вы не найдете региона», - заключил губернатор.

Десятого января первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли полуфинал Всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России» по ЦФО в корпоративном университете Сбербанка в городском округе Истра.

Конкурс «Лидеры России» проводит Высшая школа государственного управления РАНХиГС по поручению президента России. Регистрацию для участия прошли более 89 тысяч человек, тест на общий уровень знаний, числовые и вербальные способности прошли более 78 тысяч человек, после теста управленческого потенциала отобрано 2,7 тысячи полуфиналистов. Финал конкурса пройдет в феврале, в нем примут участие 300 человек, отобранных в рамках полуфинала. Всего будет 100 победителей, они получат образовательные гранты на 1 миллион рублей.