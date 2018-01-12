РИАМО - 12 янв. Столичный суд приговорил бывшего инспектора ДПС и его сообщника к 3,5 годам колонии и трем годам условно соответственно за вымогательство взятки у водителя, нарушившего правила дорожного движения, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

«Таганский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего теперь уже бывшего инспектора взвода ДПС 2 БП ГИБДД УВД по Центральному административному округу ГУ МВД России по Москве Олега Никитина и 24-летнего жителя столицы Павла Нежинского», — говорится в сообщении.

Никитин осужден за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 290 УК РФ (покушение на получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, в значительном размере), Нежинский - по части 3 статьи 30, части 2 статьи 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве).

Установлено, что в апреле 2017 года Никитин, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, остановил автомобиль марки Honda Pilot за выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения. За то, чтобы не составлять протокол об административном нарушении в отношении автомобилиста, инспектор ДПС потребовал передать ему 100 тысяч рублей.

«В связи с тем, что у водителя названной суммы с собой не оказалось, они договорились встретиться вечером. При этом для получения денег непосредственно от правонарушителя Никитин привлек своего знакомого Нежинского. В этот же день Нежинский встретился с водителем, обговорил условия передачи взятки, однако получить денежные средства не успел, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — добавляется в сообщении.

Суд приговорил Никитина к трем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он также лишен права занимать должности в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на два года. Нежинский приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.