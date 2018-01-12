РИАМО - 12 янв. Обязательное присвоение «звезд» российским гостиницам никак не скажется на стоимости номеров, считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому российским гостиницам в обязательном порядке будут присваивать категории. Предполагается, что отели не смогут принимать постояльцев без свидетельства о качестве услуг.

«Цена - это исключительно взаимодействие спроса и предложения на рынке, и «звезды» никак не влияют на стоимость. Этот законопроект больше для потребителя. Он получит единую систему оценки. Например, отель уровня «три звезды» в Москве не должен отличаться от такого же отеля в Благовещенске. Также государство получит полный реестр всех отелей в стране», - сказал Прасов в эфире Радио «Комсомольская правда».

Свидетельство о качестве услуг будет выдаваться на три года. Вводить классификацию планируется постепенно. С 1 июля 2019 года сертификаты получат крупные гостиницы, а к 2021 году «звезды» будут присвоены всем российским отелям.