РИАМО - 12 янв. В Госдуму внесли проект закона, в котором предлагается отправлять призывникам повестки по почте заказным письмом и внести другие изменения в порядок вручения таких документов, сообщает в пятницу РИА Новости.

Законопроект внес первый зампред думского комитета по обороне Андрей Красов.

«Законопроектом предлагается, <…> сохранив прежний способ вручения повесток (под роспись), ввести также новый способ вручения — направление по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу (месту жительства или месту пребывания), указанному в документах воинского учета гражданина», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Документом также предлагается установить, что повестки, отправленные по почте, считаются врученными под расписку в день доставки заказных писем гражданам, совершеннолетним членам их семей или уполномоченным представителям при наличии в уведомлении о вручении отметки организации почтовой связи о доставке заказного письма.

«Кроме того, предлагается установить, что неявка без уважительных причин по повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, неявка в военкомат для получения повестки в установленных случаях либо отказ от получения повестки считается уклонением от военной службы и влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ», — добавляется в сообщении.

Автор проекта также указывает на то, что полномочиями полиции предусмотрено только задержание подозреваемых в совершении преступления, лиц, находящихся в розыске, лиц, в отношении которых ведется производство по делам об административных правонарушениях.

«В этой связи функции органов внутренних дел (полиции) по производству таких процессуальных действий, как розыск и доставление, вне рамок возбужденного уголовного дела либо дела об административном правонарушении, не корреспондирует нормам уголовно-процессуального законодательства и законодательства об административных правонарушениях. Предлагаемые положения законопроекта устраняют данное несоответствие», — добавляется в пояснительной записке.