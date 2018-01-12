РИАМО - 12 янв. Московский областной театр кукол сыграл сотый спектакль «Кентервильское привидение, первое представление состоялось осенью 2013 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Спектакль «Кентервильское привидение» в областном театре кукол прошел в сотый раз! Впервые этот ставший легендарным спектакль по пьесе Оскара Уайльда прошел в Московском областном государственном театре кукол 18 октября 2013 года. За это время спектакль всегда проходил при полных залах», – отмечается в сообщении.

Как пояснила министр культуры Московской области Оксана Косарева, секрет популярности «Кентервильского привидения» - в эксклюзивной сценической версии инсценировки, поставленной режиссером Алексеем Смирновым, в загадочной личности самого Оскара Уайльда и в современной концепции продвижения этой работы.

За пять лет спектакль не утратил востребованности у зрителей: он идет практически каждую неделю и билеты на него можно купить за два месяца. «Кентервильское привидение» столь же успешен в театре как «Муха Цокотуха» и «Ревизор».

По словам Косаревой, в Московском областном государственном театре кукол в ближайшее время состоятся две премьеры: «Мойры Петроградского района» – остросоциальная фэнтези с перчаточными куклами, написанная специально для МОГТК петербургским автором Константином Федоровым, и сказка Петра Васильева «Шляпка для принцессы».