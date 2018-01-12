РИАМО - 12 янв. Шереметьевская таможня пресекла контрабанду крупной партии частей огнестрельного оружия и патронов, запрещенный груз пытались провезти из России в Венгрию, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы.

«В ходе проведения таможенного досмотра багажа 30-летнего гражданина Венгрии были обнаружены магазины, приклады, обоймы, накладки и другие части огнестрельного оружия общим количеством 65 штук, а также 40 патронов светозвукового действия калибра 57 ТК. По словам мужчины, товар он приобрел на одном из рынков Москвы. В настоящее время весь товар изъят, а в отношении гражданина проводятся доследственные проверки», - отмечается в сообщении.

В действиях пассажира усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей». Части огнестрельного оружия и патроны, как и любое оружие, ограничены к перемещению. Их можно провозить через границу при соблюдении законодательства и при наличии разрешения на право перемещения оружия через таможенную границу. Такое разрешение выдается в МВД России.