РИАМО - 12 янв. Врач-терапевт участковой клиники «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Светлана Бурнацкая рассказала РИАМО, как не навредить здоровью при крещенских купаниях и кому лучше вовсе не погружаться на Крещение в прорубь.

«Для того, чтобы погружаться на крещенские морозы в открытые водоемы, необходимо изначально знать состояние своего здоровья на момент погружения. Если у вас в анамнезе имеются какие-либо сердечно-сосудистые заболевания, операции, связанные с патологией сердца, вен, сосудов головного мозга, конечно, не рекомендуется (погружаться в прорубь – ред.) без консультации лечащего доктора», - сказала Бурнацкая.

По ее словам, не стоит купаться в проруби и людям с начальными проявлениями вирусных заболеваний.

Врач также посоветовала долго не стоять на морозе перед погружением в купель, а людям, которые плохо переносят холод, рекомендовала предварительно плотно поесть и обработать кожу маслом или детским кремом. Можно также выпить рыбьего жира для лучшего высвобождения энергии.

«После погружения должно быть теплое помещение, нужно быстро одеваться, обработать кожу полотенцем с хорошим, интенсивным растиранием кожных покровов и выпить стакан горячего чая. Но если вы не уверены в своем здоровье, обязательно нужно показаться накануне, за неделю, доктору, чтобы доктор оценил состояние вашего здоровья и дал рекомендации», - заключила Бурнацкая.

Православные празднуют Крещение 19 января в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. В крещенский сочельник – в ночь с 18 на 19 января и в сам праздничный день во всех православных храмах после Божественной литургии совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги. Самая главная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях.

Ранее представитель Гидрометцентра России сообщил, что сильных морозов на Крещение в Москве не будет. Ночные температуры составят минус 7 - минус 12 градусов, днем - от минус 3 до минус 8 градусов.