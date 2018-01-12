РИАМО - 12 янв. В столице возбудили уголовное дело по факту аварии на МКАД, в результате которой погибли два человека, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

На 93-м километре МКАД вечером 11 января Volkswagen Touareg, следуя по Осташковскому шоссе в сторону Ярославского шоссе, совершил наезд на стоявшую во второй полосе движения после совершения ДТП ВАЗ-11113. После столкновения данная машина совершила наезд на стоявшую впереди Mitsubishi ASX и загорелась. Водитель и пассажирка ВАЗа скончались на месте. Водители автомашин Volkswagen и Mitsubishi не пострадали.

«В отношении 33-летнего водителя Volkswagen возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — говорится в сообщении.

В настоящее время полицией устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.