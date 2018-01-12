РИАМО - 12 янв. Народный артист России, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный предложил отправить российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхан в форме с надписью «СССР».

«Меня, как и многих вас, раздражает, что сборная России сейчас поедет под нейтральным флагом и непонятно, что будет на форме написано. А мое предложение заключается вот в чем - давайте напишем «СССР». Ведь страны такой нет, придраться не к чему, это будет просто символика», - сказал Запашный в своем видеообращении в Instagram.

Он отметил, что Россия является правопреемником Советского Союза, которого в мире боялись даже больше, чем современную Россию.

«Так и пускай дрожат дальше, пускай боятся, пускай наши пацаны и девчонки выйдут с гордой надписью «СССР» и разорвут там всех», - заключил Запашный.

Решение об отстранении российской команды от Олимпийских игр 2018 года Международный олимпийский комитет принял 5 декабря 2017 года в связи с допинговым скандалом. Атлеты, не уличенные в употреблении допинга, смогут выступить на играх в Пхенчхане в статусе «спортсменов-олимпийцев из России». Допуск каждого российского спортсмена обсуждает специальная комиссия.

Ранее в МОК отправили проект формы российских спортсменов, принимающих участие в Олимпиаде-2018. МОК проверит экипировку на соответствие требованиям нейтральных цветов: на одежде нельзя размещать герб России и эмблему Олимпийского комитета страны, а цветовое оформление экипировки не должно напоминать российский флаг. Всего в списке требований фигурируют 13 пунктов, они касаются как экипировки атлетов, так и униформы членов официальной делегации.

Зимние Олимпийские игры 2018 года состоятся в южнокорейском городе Пхенчхане в феврале. Церемония открытия назначена на 9 февраля, а закрытие Игр пройдет 25 февраля.

Свыше 200 российских спортсменов могут поехать на Зимнюю Олимпиаду‑2018 >>