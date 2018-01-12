РИАМО - 12 янв. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) предлагает своим подписчикам в соцсетях принять участие в конкурсе и получить по паре билетов на концерт «Музыка экрана».

Солисты Московской областной филармонии приедут в музей-заповедник «Горки Ленинские», чтобы исполнить композиции из легендарных фильмов: «Утомленные солнцем», «Три тополя на Плющихе», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Семнадцать мгновений весны», «Бриллиантовая рука», «Мы из джаза», «Карнавал».

Чтобы принять участие в розыгрыше, подписчику группы «РИАМО в Подмосковье» в «ВКонтакте» нужно сделать репост сообщения о конкурсе. Троих победителей, которые получат по паре билетов, определят случайным образом 18 января.

Концерт пройдет 20 января в 14:00.

РИАМО – информационное агентство, материалы которого охватывают события всего Московского региона. Обладая широкой корреспондентской сетью, агентство агрегирует новости со всех частей Московской области, а также наиболее значимые для развития региона новости столицы и важные темы всероссийского масштаба. РИАМО является поставщиком оперативной и достоверной текстовой и мультимедийной информации (фото, инфографика) для СМИ, экспертов и читателей.