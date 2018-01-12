РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 янв. Электрики до 22 января 2018 года заменят лампы наружного освещения на 10 улицах в поселке Малаховка городского округа Люберцы, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Уже произведена замена ламп уличного освещения в поселке Малаховка по улицам Комсомольская и Шоссейная. На следующей неделе работа будет продолжена на 10 улицах», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что работы по замене ламп коснется улиц Мичурина, Гоголя, Карла Либкнехта, Солнечная, Прудовая, Малаховская, Рельсовая, Мосдачтрестовская и Большое Кореневское и Михневское шоссе.

«Жители Малаховки, у которых есть проблемы с уличным освещением, могут оставить заявку диспетчеру по телефону: 8(915)479-84-47», - добавил Ружицкий.