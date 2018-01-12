РИАМО - 12 янв. В здании Центрального дома работников искусств (ЦДРИ) на Рождественке в Москве будут организованы культурные проекты, подготовленные совместно со столичным правительством, об этом стороны договорились 11 января, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества.

Одиннадцатого января состоялась встреча представителей правительства Москвы с членами правления ЦДРИ. На ней обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества, и было решено провести ряд совместных проектов в историческом здании на улице Рождественка, дом 6/9/20, строение 1, помещения в котором ЦДРИ арендует у города. Со стороны Москвы ответственным за реализацию совместных программ станет департамент культуры.

«Мы договорились, что у нас будут общие проекты. Здание, которое является памятником истории и в котором с 1938 года располагается ЦДРИ, будет использоваться нами совместно в рамках совместных проектов <…>, которые мы раньше не могли потянуть финансово, а если и проводили, то это было сложно и на другом уровне. С участием Москвы уровень может быть гораздо выше, а реализуемые проекты могут стать интереснее», – сказала директор и художественный руководитель ЦДРИ Елена Смирнова.

Также члены правления ЦДРИ посетовали, что не могут самостоятельно погасить долг за аренду помещений на Рождественке, накопившийся у организации с 2015 года, и попросили помочь с выплатами. Учитывая авторитет и важную роль учреждения в культурной жизни города, в правительстве Москвы решили предоставить ЦДРИ целевую субсидию для полного погашения долга.

Во встрече приняли участие заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов, руководитель департамента культуры Александр Кибовский, руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, народные артисты РФ Евгений Князев, Сергей Яковенко, Николай Тамразов, заслуженная артистка России Земфира Цахилова, народный артист РСФСР Александр Михайлов, заслуженный деятель искусств России Энгилиса Погорелова и другие.