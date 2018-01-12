РИАМО - 12 янв. Электронная карта москвича, которой пользуются сотни тысяч горожан для бесплатного проезда, оплаты покупок, записи к врачу, получения скидок и льгот, изменит дизайн, активные граждане решили, что на ней будет изображен вечерний вид с набережной Москвы-реки на главные достопримечательности столицы, говорится в сообщении пресс-службы проекта «Активный гражданин».

Социальная карта москвича — это именная пластиковая карта, которая выдается льготным категориям населения Москвы и служит персональным электронным ключом к информации о льготах держателя карты. В настоящее время все услуги по карте могут получать только отдельные категории граждан, но вскоре такой картой смогут пользоваться все жители столицы. Масштабное обновление будет сопровождаться новым дизайном. Москвичам предлагали выбор из трех концепций.

«Концепцию для нового оформления выбрали сами горожане в проекте «Активный гражданин» - всего в голосовании приняли участие 166424 человека. Абсолютным лидером стал второй вариант – за него проголосовали 61,49% участников. Горожанам понравился изображенный на карте вечерний вид с набережной Москвы-реки на главные достопримечательности столицы», - отмечается в сообщении.

Динамичный и яркий первый вариант, который демонстрирует схематичные архитектурные символы города, предпочли 28,23% активных граждан.

На последнем месте с 5,80% голосов оказался самый строгий - третий вариант. Он выдержан в приятных голубых тонах с лаконичными значками предоставляемых по карте услуг, которые сразу расскажут о ее возможностях.

«За дизайн с вечерним видом Москвы чаще голосовали женщины, а за «строгий» вариант – мужчины. Затруднились с ответом всего 2,80% активных граждан, еще 1,68% передали право выбрать концепцию дизайна карты специалистам», - заключается в сообщении.