РИАМО - 12 янв. Регламентные работы по промывке системы водоподготовки и трубопровода завершили на водозаборном узле «Южный», благодаря чему жители городского поселения Обухово Ногинского района Подмосковья получили чистую питьевую воду, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение включить новые ветки Восточной системы водоснабжения Подмосковья, проложенные в Орехово-Зуеве и городе Обухово Ногинского района.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, данному в конце декабря во время эфира на телеканале «360° Подмосковье», чистая питьевая вода из Восточной системы водоснабжения начала поступать в краны жителей подмосковного Обухова», - сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

Он уточнил, что после подключения водоводов к Восточной системе водоснабжения (ВСВ) потребовалось несколько дней перед подачей чистой питьевой воды в дома жителей Обухова, чтобы подготовить систему к эксплуатации, промыть трубопровод перед подачей в резервуары чистой воды, провести соответствующие анализы воды.

«Уже сегодня владимирская вода нового качества из магистрального водовода ВСВ питает наших потребителей в этом населенном пункте в полном объеме», - отметил министр.

Вода, поставляемая из ВСВ, отвечает всем санитарным требованиям: железа в такой воде в три раза меньше предельно допустимой нормы, мутность в пять раз ниже допустимого. С ВСВ связана перспектива улучшения качества сетевого водоснабжения для населенных пунктов, расположенных в восточной и северо-восточной зоне Московской области.

Строительство водовода от Восточной системы водоснабжения к водозаборному узлу «Южный» в городском поселении Обухово завершилось в конце декабря, доброкачественная питьевая вода поставляется 10 тысячам жителей городского поселения Обухово. Протяженность водовода 1,8 тысячи метров, диаметр 315 миллиметров, пропускная способность трубопровода 5 тысяч кубометров в сутки.

Строительство водовода было начато в июне 2017 года, в результате реализации этого проекта жителям этих муниципалитетов поступает вода из артезианских скважин Восточной системы водоснабжения (ВСВ).

Водовод построен в кратчайшие сроки ГУП «Коммунальные системы Московской области». Восточная система водоснабжения запитана из подземных источников на границе Московской и Владимирской областей (долина рек Клязьма, Вязь, Шерна, Серебрянка).