РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 янв. До конца февраля 2018 года в пяти многоквартирных домах (МКД) Люберец установят восемь лифтов, работы будут проведены в рамках капитального ремонта МКД, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Продолжаются работы капитального характера по замене лифтового оборудования в жилищном фонде городского округа. Всего с 2017 года до конца февраля 2018 года запланировано установить 64 новых лифта в 18 МКД. В настоящий момент уже установили 56 лифтов в 13 МКД, осталось еще восемь лифтов в пяти МКД», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что лифты предстоит установить в доме №23 по улице Юбилейная, в доме №13 по улице Митрофанова, в доме №7 по Октябрьскому проспекту, в доме №49 на улице Гоголя в Томилине, и в доме №31 микрорайона Птицефабрика.

«Уже установили новые лифты в доме №11 по Комсомольскому проспекту, в доме №18 по улице Коммунистическая, в доме №21 по улице Митрофанова, в домах №№1 и 12 по улице Московская, в домах №№19А, 25, 25А, 27 по улице Побратимов, в домах №№19 и 44 по улице Попова, в доме №19 по улице Толстого, в доме №21 по улице Шевлякова», – пояснил Ружицкий.

По его словам, устанавливаемые лифты адаптированы для пользования маломобильной группой населения – в купе кабины предусмотрен поручень, цифры на кнопках панели управления выбора этажа дополнительно продублированы на азбуке Брайля для незрячих жителей.

«На 2018 год будет утвержден новый список установки новых лифтов в домах, где будет проводиться капитальный ремонт. Сейчас идет утверждение адресного списка», – заключил Ружицкий.