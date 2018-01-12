РИАМО - 12 янв. Первые в 2018 году концерты проекта «Детская филармония», который работает в Подмосковье с 2016 года, состоятся в Ногинске и Сергиевом Посаде, 18 января и 20 января в этих городах выступит оркестр «Русские узоры», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Проект «Детская филармония», который возглавляет художественный руководитель Московской областной филармонии народный артист России Максим Дунаевский, стартовал в 2016 году. Задача проекта -воспитание и подготовка молодого поколения любителей музыкального искусства на примере лучших образцов исполнительского мастерства. За это время состоялось более 80 мероприятий, которые посетили 35 тысяч детей из разных муниципальных образований Подмосковья.

«Первые концерты в 2018 году в рамках «Детской филармонии» пройдут в Ногинске и Сергиевом Посаде. 18 января Московская областная филармония открывает детский музыкальный абонемент «Путешествие в мир музыки» в Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске, 20 января – в образовательно-досуговом центре «Октябрь» в Сергиевом Посаде. Перед юными зрителями выступит государственный академический оркестр солистов «Русские узоры» с интерактивной программой «Голоса народных инструментов», - отмечается в сообщении.

Концерты будут сопровождать рассказы о каждом народном инструменте. В них прозвучат переложения мировой классики и фольклорная музыка. В конце программы юные зрители создадут свой шумовой оркестр, а потом сыграют вместе с «Русскими узорами». Художественный руководитель и дирижер оркестра – Олег Тарасов.

Следующие программы абонемента в Ногинске пройдут 15 февраля («Музыканты шутят»), 15 марта («Знакомство с оркестром»), 12 апреля («К вам едет «Садко»); в Сергиевом Посаде – 17 марта («Танцы и песни Подмосковья»), 14 апреля («Знакомство с оркестром»), 12 мая («Музыканты шутят»).

Как отметила министр культуры Московской области Оксана Косарева, в концертном сезоне-2017-2018 года детские программы Московской областной филармонии уже прошли в Истре, Дедовске, Люберцах, Шатуре и поселке Лесной Городок Одинцовского района. Юным зрителям представили образовательные интерактивные программы, мастер-классы, детские музыкальные спектакли «Сказки на ночь от Кая и Герды», «Музыкальный лес», «Садко – богатый гость», «Муха-Цокотуха. Именины с оркестром» и «Ваня и крокодил», которые проходили с неизменным аншлагом.