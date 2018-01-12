РИАМО - 12 янв. Железнодорожники обеспокоены ростом количества дорожно-транспортных происшествий на переездах МЖД – в 2017 году там погибли 25 человек, а в 2016 – всего трое, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

В 2017 году нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и неисправные автотранспортные средства привели к росту дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 2016 годом.

«Количество столкновений автотранспорта с поездами увеличилось с 19 до 31. В результате пострадали 42 человека, из которых 25 – погибли (при этом в 2016 году пострадали 16 человек, из них смертельно - три). Все пострадавшие – водители и пассажиры автотранспорта», - говорится в сообщении.

Сложившаяся ситуация вызывает тревогу у железнодорожников, ведь большинство происшествий произошло с пассажирскими и пригородными поездами.

«Незаконно выезжая на пути перед поездами пригородного сообщения или дальнего следования, водители создают угрозу не только для своей жизни и здоровья, но и для пассажиров поездов, локомотивных бригад», - отмечается в материале.

Для профилактики ДТП на переездах столичные железнодорожники проводят комплексную работу: техническое обслуживание и модернизацию переездов, других инфраструктурных объектов, профилактические мероприятия.

В 2017 году железнодорожники провели две акции, направленные на привлечение внимания к безопасности на переездах. В рамках месячников специалисты МЖД совместно с сотрудниками полиции организовали рейды на переездах, где выявляли и привлекали к ответственности водителей, нарушающих правила безопасности.