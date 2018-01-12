РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 янв. С января 2018 года все семь отделов многофункционального центра в подмосковных Люберцах перешли на работу без выходных, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«К радости заявителей с января 2018 года все отделы МУ «Люберецкий МФЦ» начинают работать ежедневно, с понедельника по воскресенье с 8:00 до 20:00», – сказал Ружицкий.

Он напомнил, что раньше отделы МФЦ работали с выходным в воскресенье.

В городском округе Люберцы для заявителей работают семь отделов МФЦ: «Центральный» (улица Звуковая, дом №3); «Ухтомский» (Октябрьский проспект, дом №18 корпус 3); «Северный» (проспект Гагарина, дом №22 корпус 2); «Томилинский» (поселок Томилино, микрорайон Птицефабрика, дом №4/1); «Красковский» (поселок Красково, улица Школьная, дом №5); «Малаховский» (поселок Малаховка, улица Сакко и Ванцетти, дом №1), «Октябрьский» (поселок Октябрьский, микрорайон Восточный, дом №1).