РИАМО - 12 янв. В начале февраля третья пара молодоженов зарегистрирует свои отношения на территории Московского зоопарка, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы зоосада.

«В 2017 году впервые за свою 150-летнюю историю Московский зоопарк открыл свои двери для молодоженов: теперь все желающие могут провести на территории главного зоопарка страны торжественное и волнующее событие – регистрацию брака. На данный момент состоялось две свадебных церемонии. Следующая свадьба в зоопарке запланирована на начало февраля», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, в настоящее время в зоопарке уже проводится подготовка к торжественному мероприятию.

«Мы предлагаем насыщенную и разнообразную программу, которая призвана удовлетворить запросы и пожелания даже самых взыскательных молодоженов. Каждая пара может выбрать один из наших специальных пакетов услуг, который придется им по душе», - подчеркнул собеседник агентства.

В рамках свадебной церемонии в Московском зоопарке пара может устроить фотосессию в торжественной обстановке в Доме Клюева, смастерить скворечник на мастер-классе, а также совместно с экскурсоводом пройти по специальному маршруту зоосада и узнать о свадебных ритуалах животных.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которое дает разрешение проводить торжественную церемонию регистрации брака, помимо ЗАГСов, в таких местах, как Московский зоопарк, картинная галерея Ильи Глазунова и Центральный музей Великой Отечественной войны.