РИАМО - 12 янв. Ограничение движения в связи со строительством инженерных сетей во 2-м Кадашевском переулке ожидаются в Москве до 1 марта 2018 года, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса столицы.

«Участок: 2-й Кадашевский переулок в районе дома 3, строение 1. Ограничение с 10 января по 1 марта круглосуточно», - говорится в сообщении.

Для движение будет доступна одна полоса с организацией приоритетного права проезда.