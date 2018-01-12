РИАМО - 12 янв. Западный цветочный трипс обнаружили на срезах цветов гипсофилы из Израиля на складе временного хранения в Одинцовской районе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«На фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ОСТ-Терминал», при досмотре срезов цветов гипсофилы Мирабелла происхождением Израиль (в количестве 500 штук) был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс», - говорится в сообщении.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ВНИИКР).

Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ.