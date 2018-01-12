РИАМО - 12 янв. Судебные приставы по иску «Жилищника Останкинского района» постановили взыскать с москвича долги в 140 тысяч рублей по услугам ЖКХ за счет его зарплаты и средств, размещенных в банках, в результате должник погасил задолженность, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Москве.

Житель Москвы накопил более 140 тысяч рублей долгов по платежам за жилую площадь и коммунальные услуги, в результате «Жилищник Останкинского района» обратился в суд с иском на недобросовестного жильца. Было возбуждено исполнительное производство.

«Судебный пристав Останкинского отдела судебных приставов УФССП России по Москве, приняв комплекс мер, установил, что у должника есть работа, машина и счета в банках, и вынес постановления о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств, об обращении взыскания на заработную плату и денежные средства, находящиеся в банках. Должнику не оставалось ничего другого, как вернуть долги в полном объеме», - отмечается в сообщении.

Узнать о наличии или отсутствии задолженности можно на официальном сайте службы с помощью интернет-ресурса «Банк данных исполнительных производств», а также через приложение «ФССП» для мобильных устройств.